Lluvias aumentan daños en llantas

Las recientes lluvias han generado un aumento considerable en la demanda de servicios de vulcanizadoras, debido a los daños que sufren los neumáticos de numerosos automovilistas.

De acuerdo con trabajadores del ramo, los pozos en calles y carreteras, así como los objetos enterrados en el pavimento o calles encalichadas, han provocado que muchos conductores lleguen con llantas ponchadas o dañadas.

“En días lluviosos es cuando más personas llegan con problemas en sus neumáticos; desde clavos, pijas y otros objetos incrustados, hasta daños más severos ocasionados por caer en un nuevo bache oculto bajo el agua”, explicó Guadalupe, trabajador de una vulcanizadora de la ciudad.