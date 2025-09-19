Lluvias aumentan daños en llantas

Lluvias aumentan daños en llantasPrecipitaciones han generado un aumento considerable en la demanda de servicios de vulcanizadoras
Las recientes lluvias han generado un aumento considerable en la demanda de servicios de vulcanizadoras, debido a los daños que sufren los neumáticos de numerosos automovilistas.
De acuerdo con trabajadores del ramo, los pozos en calles y carreteras, así como los objetos enterrados en el pavimento o calles encalichadas, han provocado que muchos conductores lleguen con llantas ponchadas o dañadas.
“En días lluviosos es cuando más personas llegan con problemas en sus neumáticos; desde clavos, pijas y otros objetos incrustados, hasta daños más severos ocasionados por caer en un nuevo bache oculto bajo el agua”, explicó Guadalupe, trabajador de una vulcanizadora de la ciudad.
Los comerciantes del sector señalaron que esperan que en los próximos días continúe la afluencia de clientes, ya que las lluvias han dejado visibles afectaciones en distintos puntos de la ciudad.