Abejas atacan a maquinista

Un maquinista que realizaba labores de limpieza en el “Bordo Uno”, ubicado cerca del poblado El Moquetito en la ciudad de Matamoros, fue atacado la tarde del viernes por un enjambre de abejas africanas.

El afectado, quien dijo llamarse Alfonso Negrete, removía una llanta vieja del fondo de una canaleta cuando, de manera repentina, los insectos salieron del interior y lo atacaron, provocándole múltiples picaduras.

Tras el incidente, el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanecía internado hasta la noche del viernes bajo observación médica.

La máquina retroexcavadora que operaba quedó abandonada durante varias horas a un costado del bordo del canal debido al riesgo que representaba la presencia del enjambre.

Autoridades municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido y emitieron un llamado a los habitantes de los alrededores para evitar la zona, con el fin de prevenir nuevos ataques mientras se realizan las labores de control del enjambre.