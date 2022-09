Enojo y molestia por el asesinato de joven pareja

Gran consternación entre la población miguelalemanense ha generado la trágica muerte de una joven pareja que fue cobardemente asesinada en su propio domicilio de la colonia Montebello, por sujetos armados, quienes también se llevaron privada de su libertad a otra pareja de adultos mayores, de quienes no ha sido revelada su plena identidad y aún se desconoce su paradero.

La pareja conformada por Víctor Santiago González Rangel, de 37 años de edad, y su esposa, la Sra. Hermelinda Reyes Olguín, de 33, fueron cobardemente asesinados este viernes por miembros del crimen organizado.

"En la colonia Montebello se llevaron a una pareja de señores y mataron a una joven pareja inocente; ya hay una calle que dejaron sola por amenazas y levantones. Por favor, pedimos ayuda a las autoridades, hagan algo. Algunos no tenemos el dinero para rentar en otra parte, pues con mucho trabajo y sacrificio tenemos nuestras cositas para que nos las quiten o nos maten por gusto; se los suplicamos de rodillas por favor, pues la situación en estas colonias cada día está peor; por favor, que alguien haga algo por favor", coincidieron de esta manera los vecinos residentes de las colonias Mirador, Montebello y Presidentes, de esta localidad, al exigir que se haga justicia y que se implementen mayores medidas de seguridad y vigilancia en dichos sectores de la ciudad.

"Aún no lo puedo creer amiga; injustamente nos dejas, Linda; dejas a todos los que te conocimos con un dolor inmenso y el corazón hecho pedazos. No me queda más que honrar tu memoria. Sin duda hay personas que llegan a nuestras vidas para enseñarnos una parte del camino y tú fuiste una de esas para mí. Siempre te recordaré con esa alegría contagiosa y sinceridad brutal que tenías; gracias por tus consejos. Tú confiaste en mí, cuando ni yo misma lo hacía; me animaste tanto a impartir mis cursos, siempre me decías lo talentosa que era y que las personas debían de conocerme y poco a poco me la fui creyendo.