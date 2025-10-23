Aseguran autos con reporte de robo en frontera de Tamaulipas

En diversos recorridos, elementos de la Guardia Estatal aseguraron vehículos con reporte de robo, las unidades se encontraban en abandono, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

De acuerdo con los reportes, personal de la Guardia Estatal aseguró en Valle Hermoso una camioneta Toyota Tundra con reporte de robo en el extranjero, ubicada sobre las calles Río Bravo y 1 de Mayo en la zona centro del municipio fronterizo. La unidad estaba estacionada en aparente estado de abandono.

Recorrido en Miguel Alemán

En otro recorrido de vigilancia, ahora en Miguel Alemán, los elementos policiales aseguraron un vehículo con reporte de robo en la calle Río San Marcos, en la colonia Unidad Revolucionaria.

Se trata de un automóvil Nissan Sentra color negro que se encontraba en aparente estado de abandono y al realizar la verificación de la serie en la plataforma México, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente desde el 31 de diciembre de 2024.