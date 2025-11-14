Alistan festejo de El Realito

El comité organizador de las tradicionales fiestas del 86° aniversario de la fundación del poblado El Realito anunció que el arranque oficial se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en la explanada de la plaza principal.

¿Qué eventos se llevarán a cabo?

Durante la ceremonia inaugural se realizará la coronación de las representantes de la festividad: Yuliana Hernández como Reina, Renata Ortiz como Princesa y Danna Martínez como Duquesa, quienes encabezarán los distintos eventos programados.

Las celebraciones se extenderán del 19 al 23 de noviembre, incluyendo el tradicional desfile del 20 de noviembre, uno de los atractivos más esperados por la comunidad y visitantes.

¿Cuál es el objetivo de las festividades?