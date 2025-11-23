Maquina le amputa la pierna

Un hombre de 39 años de edad sufrió la mañana de este sábado una amputación traumática de su pierna mientras realizaba labores dentro de una bodega de granos ubicada en el kilómetro 113 con 84 del poblado El Realito.

El lesionado, identificado como Juan Carlos Jimenez, se encontraba trabajando con maíz dentro de la bodega de granos "San Juan", cuando una máquina conocida como "gusano" lo jaló, provocando la amputación inmediata de una de sus extremidades y dejándolo gravemente herido.

De manera urgente, una ambulancia de Voluntarios de Valle Hermoso acudió al lugar y trasladó al hombre al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como muy delicado.

El accidente ocurrió poco después de las 09:00 horas del sábado, y de acuerdo con información proporcionada por el personal médico, la condición de Juan Carlos se mantenía sumamente crítica, por lo que horas mas tarde fue trasladado al la Clínica del IMSS en la vecina ciudad de Matamoros.