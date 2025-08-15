Piden extremar cuidados por los calorones

Ante las altas temperaturas registradas en la región, que han alcanzado sensaciones térmicas de hasta 43 grados centígrados, autoridades de Salud exhortaron a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

El doctor Jorge Garza Ruiz, subdirector del Hospital General, señaló que, aunque oficialmente la canícula ya concluyó, se espera que las temperaturas elevadas se mantengan durante todo el fin de semana, con sensaciones térmicas por encima de los 40 grados centígrados.

"Es fundamental seguir las recomendaciones para prevenir un golpe de calor, tales como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa ligera y de colores claros", subrayó Garza Ruiz.

Las autoridades recordaron que los grupos más vulnerables a las altas temperaturas son niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que instan a familiares y vecinos a prestar especial atención a su cuidado.