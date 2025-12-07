Encuentran un alfiler dentro de chocolate regalado a un menor

Un menor de edad que recibió dulces durante el desfile navideño organizado la noche del jueves por la universidad ICN, en las calles del centro de esta ciudad, encontró un alfiler dentro de un chocolate que intentó abrir ayer en su escuela.

¿Cómo ocurrió el hallazgo del alfiler en el chocolate?

El caso se dio a conocer a través de redes sociales, donde una madre de familia (quien pidió permanecer en el anonimato para evitar cualquier reacción contra ella o su hijo) relató que el menor recibió diversos dulces entregados por los participantes del desfile navideño.

Fue en la primaria "18 de Marzo", cuando el estudiante se percató de que algo extraño se encontraba dentro del empaque del chocolate y al solicitar ayuda de su maestra, ésta descubrió que se trataba de un alfiler.

Detalles confirmados sobre el incidente en la primaria 18 de Marzo

La situación generó preocupación entre los docentes y padres de familia, ya que se desconoce el origen exacto del chocolate y la intención detrás de que un objeto punzante fuera colocado en su interior, lo cual pudo haber causado lesiones al menor.

Impacto en la comunidad educativa tras el incidente

Hasta el momento no se ha emitido información oficial por parte de las autoridades educativas o de seguridad.