Aguacero sorprende en Valle Hermoso

La tarde de ayer, poco después de las 14:00 horas, un fuerte aguacero se dejó sentir en gran parte de la ciudad, provocando encharcamientos en las calles más bajas, aunque sin mayores afectaciones.

Tal como se había advertido desde el pasado fin de semana, las lluvias han estado presentes en la localidad desde el lunes y se espera que continúen durante los próximos días.

Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima, informó que las probabilidades de precipitaciones se mantendrán hasta el próximo domingo.

Señaló que, aunque en ocasiones el cielo se despeja, rápidamente se vuelve a nublar, generando lluvias que varían desde ligeras hasta intensas en distintos sectores.

Ayer, alrededor de las 14:30 horas, la zona centro de Valle Hermoso fue una de las más afectadas, al registrarse una lluvia intensa que dejó encharcamientos, sin causar daños de consideración.