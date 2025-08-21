Lluvias provocan encharcamientos

La tarde del pasado martes se registraron fuertes precipitaciones en la ciudad, lo que ocasionó encharcamientos en diferentes sectores.

Ayer se mantenía la expectativa de más lluvias durante la tarde, según los reportes climatológicos.

De acuerdo con los pronósticos del clima, se prevé que las lluvias continúen durante el resto de la semana, situación que podría prolongarse hasta el próximo lunes.

Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo del clima en la ciudad, informó que desde este miércoles y hasta el inicio de la próxima semana existe más de un 50 por ciento de probabilidad de lluvia para la región.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente al conducir por calles que suelen presentar acumulación de agua, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el desarrollo de las condiciones meteorológicas.