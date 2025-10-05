Vienen más lluvias

Autoridades encargadas del monitoreo del clima en esta región, informaron que a partir del próximo martes se esperan precipitaciones importantes en el norte del estado de Tamaulipas, incluyendo el municipio de Valle Hermoso.

El responsable del área de monitoreo climático, Aurelio Silva Salazar, señaló que existe una alta probabilidad de lluvias desde el martes y que las condiciones de tormenta podrían mantenerse activas durante varios días.

"Se prevé que las lluvias se presenten principalmente el martes, miércoles, jueves y viernes, intensificándose a partir del día miércoles y extendiéndose posiblemente hasta el fin de semana", explicó Silva Salazar.

Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, evitar salir a carreteras durante las precipitaciones y abstenerse de realizar actividades al aire libre que puedan representar algún riesgo.

El monitoreo continuará de manera permanente para informar oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, según se señaló.