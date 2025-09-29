Alcoholizado genera molestias en mercado

La tranquilidad del mercado "Benito Juárez", ubicado junto a la plaza principal, se vio interrumpida la tarde del sábado cuando un hombre en aparente estado de ebriedad ingresó al lugar y agredió de manera verbal y física a comerciantes y clientes.

De inmediato, testigos dieron aviso a las autoridades, por lo que patrullas de la Policía Vial Municipal acudieron al sitio; sin embargo, al llegar los elementos el sujeto ya no se encontraba en el área.

Vecinos y locatarios señalaron que el individuo forma parte de un grupo de hombres que diariamente deambulan alcoholizados por la zona centro, generando molestias y amedrentando a quienes transitan por el sector.

Ante esta situación, comerciantes del primer cuadro de la ciudad esperan que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y actúen contra quienes afectan la actividad económica y la seguridad en el área.



