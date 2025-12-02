Esperan ´carreros´ repunte en ventas

Vendedores de vehículos importados desde los Estados Unidos, conocidos popularmente como "carreros", esperan un importante repunte en sus ventas durante el mes de diciembre.

Santos Flores, reconocido comerciante de autos en la localidad, señaló ayer que el pago de aguinaldos podría generar un incremento en la compra de unidades importadas listas para nacionalizar, así como de vehículos que ya cuentan con su trámite de aduana.

Explicó que la mayoría de los vendedores de autos americanos se ubican sobre la carretera 82, entre los kilómetros 119 y 120, donde diariamente ofrecen distintas opciones a las familias que buscan una alternativa accesible para adquirir un automóvil.

Flores destacó que lo que esperan los comerciantes es que los habitantes de Valle Hermoso utilicen de manera responsable sus aguinaldos para invertir en un vehículo que les permita mejorar su movilidad y trasladar con seguridad a sus familias.