Se adelanta la cuesta de enero

Las casas de empeño de esta localidad registraron una buena racha durante la última semana, derivado de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, periodos en los que se incrementa de manera considerable la demanda de este tipo de servicios.

Gabriel López, empleado de una conocida casa de empeño, dio a conocer que fueron cientos las personas que acudieron a estos establecimientos, tanto para empeñar diversas prendas y obtener dinero en efectivo con el fin de solventar los festejos decembrinos, como para adquirir artículos ya perdidos y utilizarlos como regalos durante la pasada Navidad.

¿Cómo afecta la Navidad a las casas de empeño?

El entrevistado señaló que esta buena racha apenas comienza, ya que tradicionalmente durante el mes de enero, conocido como la "cuesta de enero", se presenta un aumento aún mayor en la afluencia de clientes, quienes recurren a las casas de empeño para obtener recursos económicos ante los gastos acumulados.

Detalles sobre la afluencia en casas de empeño

Indicó además que incluso algunas de las prendas empeñadas durante este mes corresponden a artículos que fueron regalados en diciembre, lo que refleja la difícil situación económica que enfrentan muchas familias al inicio del año.