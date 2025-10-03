Adulto mayor es atacado por abejas; queda inconsciente y es llevado al hospital

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso atendieron ayer, alrededor de las 15:30 horas, un reporte de ataque de abejas en la calle Revolucio´n y Tercera, en pleno centro de la ciudad.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron a un adulto mayor inconsciente tras haber sido atacado por un enjambre. De inmediato, una ambulancia de voluntarios lo traslado´ al Hospital General de esta ciudad, donde fue reportado en estado grave.

Personal de Bomberos permanecio´ en la zona para controlar el a´rea y evitar que ma´s personas fueran agredidas por los insectos. Sin embargo, debido a la fuerte irritacio´n del enjambre, hasta el cierre de esta edicio´n resultaba imposible dispersarlo o retirarlo con seguridad.

El comandante de Bomberos, Esteban Carrio´n Aguirre, informo´ que seri´a necesario esperar hasta la noche para poder actuar, cuando las condiciones lo permitieran.