Adulto mayor es atacado por abejas; queda inconsciente y es llevado al hospital

Bomberos encontraron al hombre inconsciente tras haber sido atacado por un enjambre
  • Por: Jorge Mancha
  • 03 / Octubre / 2025 - 10:37 a.m.
En la mecedora se encontraba el adulto mayor cuando fue atacado por un enjambre de abejas, lo llevaron muy grave al Hospital.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso atendieron ayer, alrededor de las 15:30 horas, un reporte de ataque de abejas en la calle Revolucio´n y Tercera, en pleno centro de la ciudad.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron a un adulto mayor inconsciente tras haber sido atacado por un enjambre. De inmediato, una ambulancia de voluntarios lo traslado´ al Hospital General de esta ciudad, donde fue reportado en estado grave.

Personal de Bomberos permanecio´ en la zona para controlar el a´rea y evitar que ma´s personas fueran agredidas por los insectos. Sin embargo, debido a la fuerte irritacio´n del enjambre, hasta el cierre de esta edicio´n resultaba imposible dispersarlo o retirarlo con seguridad.

El comandante de Bomberos, Esteban Carrio´n Aguirre, informo´ que seri´a necesario esperar hasta la noche para poder actuar, cuando las condiciones lo permitieran.

