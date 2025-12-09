Van contra borrachos

Autoridades de la Policía Vial Municipal y de la Guardia Estatal trabajan de manera coordinada durante los fines de semana con el objetivo de prevenir accidentes viales ocasionados por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.

Acciones de la autoridad

Durante la noche del pasado domingo, elementos de ambas corporaciones instalaron diversos puntos de revisión, logrando detener al menos seis vehículos cuyos conductores presentaban signos de ebriedad.

Resultados de los operativos

De acuerdo con los reportes oficiales, algunos de los automovilistas fueron sancionados conforme a la ley, mientras que otros únicamente recibieron un exhorto, siempre con la intención de evitar siniestros y proteger la integridad de los habitantes.

Objetivo de la prevención

Estas acciones buscan reducir el número de accidentes viales y fomentar una cultura de responsabilidad entre los conductores, contribuyendo así a la seguridad de la comunidad.