Piden extremar cuidados en el uso de las estufas

Autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población para extremar precauciones en el uso de mechones, estufas y gas butano durante la temporada decembrina, debido a que diciembre es el mes en el que se registra el mayor número de accidentes relacionados con estos equipos.

¿Qué recomendaciones hace Protección Civil?

Esteban Carrión Aguirre, comandante de la corporación, señaló que en estas fechas aumenta el uso de estufas y dispositivos para la preparación de alimentos, lo que eleva el riesgo de incidentes si no se toman las medidas preventivas adecuadas.

El funcionario exhortó a los habitantes a realizar revisiones constantes de sus equipos de cocina, verificar la correcta instalación de tanques de gas y evitar dejar encendidos los mechones sin supervisión, especialmente durante las noches y madrugadas.

Accidentes comunes en diciembre relacionados con estufas

Protección Civil reiteró que seguir estas recomendaciones puede prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias durante esta temporada.