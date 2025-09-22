Adulto mayor provoca fuerte encontronazo

Un adulto mayor que conducía una camioneta Ford Expedition 2013 provocó un accidente la noche del sábado en el kilómetro 64 con 122 de la carretera que conduce de esta ciudad hacia el poblado de Empalme, justo en el entronque de sendero.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor intentó hacer una vuelta en "U", alegando que se había extraviado en la carretera mientras se dirigía a Reynosa, momento en el que fue impactado por un vehículo Chevrolet Cruze.

En el automóvil viajaban dos personas, una mujer que conducía y su acompañante, quienes resultaron con algunos golpes tras el percance.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Vial Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y apoyaron en las labores de auxilio. Además, una ambulancia de voluntarios de Valle Hermoso llegó al lugar y brindó atención a los lesionados, sin ser necesario su traslado a un hospital.