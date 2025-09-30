Retiran bomberos dos vigas de acero

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso evitaron un posible accidente vial al retirar unas vigas de acero que representaban un riesgo para los automovilistas en la carretera Matamoros–Victoria.

El incidente se registró en el kilómetro 259, en el tramo conocido como Las Yescas, donde las vigas sobresalían de un puente e invadían parte del camino de asfalto.

El comandante Jesús Hernández Buentello informó que se recibió el llamado de emergencia ayer por la mañana, por lo que de inmediato se movilizó personal al sitio.

Con el apoyo de la Guardia Estatal, las maniobras se llevaron a cabo antes del mediodía, logrando retirar el material y restablecer la seguridad en la vía.