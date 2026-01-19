Aparatoso accidente en pleno centro de la ciudad

Un aparatoso accidente vial se registró la mañana del domingo en el cruce de las calles Madero y Segunda, en la zona centro de esta ciudad, en el cual se vieron involucrados tres vehículos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, una camioneta de la marca Jeep, tipo Compass, conducida por un hombre que se identificó como Juan Francisco "A", fue la presunta responsable de impactar primero a una camioneta Ford, tipo Ranger, de modelo antiguo, y posteriormente a una unidad Dodge, tipo Caravan.

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, por lo que todo quedó únicamente en cuantiosos daños materiales, además de una aparatosa escena que llamó la atención de peatones y automovilistas que transitaban por el lugar.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el accidente; sin embargo, de manera preliminar se presume que el exceso de velocidad y el descuido al volante pudieron haber sido factores determinantes en este hecho.

Autoridades de vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y deslindar responsabilidades.