Se mete a casa por falla en los frenos

Se mete a casa por falla en los frenosNinguno de los ocupantes resultó lesionado, quedando todo en daños materiales
Un aparatoso accidente se registró la tarde de ayer en pleno centro de la ciudad, cuando un vehículo se quedó sin frenos y terminó impactado contra una antigua residencia.
Los hechos ocurrieron poco después de las 15:00 horas en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Juárez, donde un automóvil de la marca Chevrolet, tipo Malibu, de modelo antiguo, en el que viajaban dos mujeres adultas y tres menores, se proyectó contra la fachada de una vivienda.
Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, quedando todo en daños materiales.
Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar la información correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.
EL MAÑANA RECOMIENDA