Se mete a casa por falla en los frenos

Un aparatoso accidente se registró la tarde de ayer en pleno centro de la ciudad, cuando un vehículo se quedó sin frenos y terminó impactado contra una antigua residencia.

Los hechos ocurrieron poco después de las 15:00 horas en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Juárez, donde un automóvil de la marca Chevrolet, tipo Malibu, de modelo antiguo, en el que viajaban dos mujeres adultas y tres menores, se proyectó contra la fachada de una vivienda.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, quedando todo en daños materiales.