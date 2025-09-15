Volcadura en carretera rumbo a Lucio Blanco

Una aparatosa volcadura se registró la tarde del sábado en la carretera que conduce al poblado Lucio Blanco, a la altura del entronque con el ejido Presidente Cárdenas, en la que un vehículo terminó destrozado.

Se trata de un automóvil Nissan Sentra, color blanco, en el que viajaban un joven de aproximadamente 17 años y una mujer de 35, que se identificó como Cinthia Leyja. Ambos resultaron lesionados tras el percance.

De acuerdo a los primeros reportes, un neumático habría reventado, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo, lo que llevó a que se volcara sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindar atención a los afectados, confirmando que la mujer presentaba lesiones considerables, por lo que fue trasladada a un hospital de la localidad.