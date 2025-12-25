Fuerte choque en zona centro

Un fuerte accidente vehicular se registró la mañana de ayer en el primer cuadro de la ciudad, luego de que un automóvil se impactara contra una camioneta en el cruce de las calles Juárez y Segunda, a tan solo una cuadra de la plaza principal de Valle Hermoso.

Detalles del accidente en Valle Hermoso

El percance fue considerado como aparatoso, lo que provocó la movilización inmediata de las unidades de emergencia, ya que a simple vista los daños materiales eran considerables.

Afortunadamente, y pese a lo fuerte del impacto, no se reportaron personas lesionadas, resultando únicamente daños materiales en ambos vehículos involucrados.

Impacto del choque en la comunidad

En el accidente participaron una camioneta Nissan tipo NP300, conducida por un comerciante de la zona centro y un vehículo Dodge tipo Neón, conducido por una mujer de 45 años de edad, la cual no se identificó, quienes quedaron detenidos sobre la vía pública tras el choque.

Acciones de emergencia tras el accidente

Las autoridades locales se hicieron presentes para evaluar la situación y garantizar la seguridad en el área afectada.