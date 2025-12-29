Chocan frente a presidencia

Un aparatoso accidente vehicular se registró la madrugada de ayer, poco antes de las 02:00 horas, en la calle Segunda, entre Tamaulipas y Río Bravo, en pleno centro de la ciudad y a escasos metros de la Presidencia Municipal.

De acuerdo con la información recabada, un par de jovencitos que se desplazaban de norte a sur sobre la calle Segunda a bordo de una camioneta Chevrolet tipo Silverado, impactaron contra un vehículo de la marca Ford tipo Escord que se encontraba debidamente estacionado, lo que provocó que posteriormente la unidad terminara volcada.

¿Cómo ocurrió el accidente vehicular en Reynosa?

Testigos aseguraron que la Guardia Estatal mantenía una persecución sobre los jóvenes de la camioneta Chevrolet.

El conductor fue identificado como Abel Alexander García, de 18 años de edad, quien era acompañado por otro joven de la misma edad, ambos resultaron con diversos golpes tras el percance, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.