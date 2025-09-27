Chocan por pasarse alto

Un aparatoso accidente vehicular dejó como saldo ayer al mediodía dos automóviles con severos daños materiales y dos personas con lesiones menores, en hechos ocurridos en la colonia Ambrocio Ruíz.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la camioneta de la marca Toyota conducida por una dama de nombre Teresa, circulaba de norte a sur sobre la calle Tercera, mientras que un automóvil de la marca Chevrolet tipo Sonic, guiado por un joven identificado como Jesús, transitaba de oriente a poniente por la calle Eucalipto.

Al llegar al cruce, ambas unidades se impactaron al no hacer alto de manera violenta, resultando destruidos los vehículos.

Tanto la conductora como el joven presentaron golpes menores, sin que se requiriera su traslado a un hospital.