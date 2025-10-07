Volcadura deja una persona sin vida y dos lesionados

Un trágico accidente se registró la noche del domingo en la carretera 82, a la altura del kilómetro 113 en el poblado El Realito, el cual dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de una camioneta de la marca GMC tipo Yukon, color blanca, procedente de Santa Apolonia y con dirección al kilómetro 116 de esta ciudad. Sin embargo, por causas que aún se investigan, la unidad salió del camino y terminó volcada.

En el lugar del percance, el conductor del vehículo perdió la vida de manera instantánea, quedando a un costado de la camioneta, mientras que sus acompañantes —ambos primos del fallecido— resultaron con lesiones menores.

Al sitio acudieron paramédicos voluntarios de esta ciudad, quienes confirmaron el deceso del chofer, identificado preliminarmente como Daniel Castillo, originario de Santa Apolonia.

Los lesionados fueron identificados como José Guadalupe y otra persona cuya identidad no se dio a conocer.

Familiares y amigos de los involucrados arribaron al lugar del accidente, en tanto que se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.