Sufre motociclista aparatosa caída

Sufre motociclista aparatosa caídaSobre la carretera Valle Hermoso–Empalme, presuntamente provocada por un bache en la vía
Un motociclista de 22 años, identificado como Antonio Ramírez, resultó lesionado luego de sufrir una aparatosa caída ayer a las 14:30 horas sobre la carretera Valle Hermoso–Empalme, presuntamente provocada por un bache en la vía.
El joven circulaba en su motocicleta cuando, de manera repentina, perdió el control y cayó al pavimento, quedando inconsciente en plena carretera.
Personas que transitaban por el lugar reaccionaron de inmediato para auxiliarlo y evitar que fuera atropellado por otros vehículos.
Elementos de Protección Civil acudieron al sitio, ubicado metros adelante del Cuartel de la Guardia Nacional, donde brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, ya que presentaba múltiples lesiones de consideración.
Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.