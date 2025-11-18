Sufre motociclista aparatosa caída

Un motociclista de 22 años, identificado como Antonio Ramírez, resultó lesionado luego de sufrir una aparatosa caída ayer a las 14:30 horas sobre la carretera Valle Hermoso–Empalme, presuntamente provocada por un bache en la vía.

El joven circulaba en su motocicleta cuando, de manera repentina, perdió el control y cayó al pavimento, quedando inconsciente en plena carretera.

Personas que transitaban por el lugar reaccionaron de inmediato para auxiliarlo y evitar que fuera atropellado por otros vehículos.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio, ubicado metros adelante del Cuartel de la Guardia Nacional, donde brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, ya que presentaba múltiples lesiones de consideración.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.