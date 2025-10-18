Arrollan a niña

Una niña de 11 años de edad, identificada como Jeimy, resultó con lesiones menores luego de ser arrollada la tarde del jueves por un remolque que se desprendió de un vehículo en movimiento, en hechos ocurridos afuera de la escuela primaria Alberto Carrera Torres, ubicada en la colonia Los Fresnos de esta ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando un vehículo que remolcaba otra unidad circulaba cerca del plantel educativo y, por causas aún no determinadas, el remolque se zafó, impactando a la menor y lanzándola contra la cinta asfáltica.

La niña fue auxiliada rápidamente por su madre y su abuelita, quienes la trasladaron en el vehículo particular de la misma persona responsable, al hospital local para recibir atención médica.

Afortunadamente, los médicos confirmaron que no presentó fracturas, solo hematomas y golpes leves, además del susto por el accidente.

Vecinos del lugar y padres de familia que se encontraban cerca manifestaron su preocupación por la falta de precaución y control vehicular en los alrededores de las escuelas, especialmente durante los horarios de entrada y salida.