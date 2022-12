Camionazo en la vía Victoria-Matamoros

Fuerte accidente se registró ayer a las 13:00 horas en el kilómetro 249 de la carretera Matamoros - Victoria, en la entrada al ejido Santa Librada, cuando dos camiones de carga se impactaron, quedando uno de ellos a un costado de la carretera.

Fue un camión de carga de la empresa "Transporte Villarreal" con domicilio en Estación Ramirez, el cual transportaba repollo, que impactó a otra unidad que llevaba acero y que estaba parada sobre la carretera federal.

El conductor, quien no se quiso identificar, dijo que no vio que la otra unidad estaba parada y no pudo evitar el impacto por un costado, perdiendo el control hasta quedar en una parcela, a un lado de la carretera.

La carga de la unidad quedó sobre la tierra del campo y afortunadamente para ambos conductores no hubo lesiones de gravedad.

Fue la Guardia Estatal, tramos carreteros, quien se hizo cargo al frente del percance, y aunque elementos de Protección Civil de Valle Hermoso acudieron al sitio pues se reportaba fuego en la zona, no hubo necesidad de intervenir en el percance.