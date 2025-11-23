Vuelcan ebrios en carretera 82

Un aparatoso accidente se registró la madrugada del sábado sobre la carretera 82, a la altura del kilómetro 126, donde un par de amigos en presunto estado de ebriedad terminaron volcados a bordo de un vehículo de la marca Honda tipo Accord que les había sido prestado.

El conductor, identificado como Francisco David, perdió el control de la unidad tras salirse de la superficie de rodamiento, provocando que el automóvil quedara completamente destrozado.

De acuerdo con la información recabada, tanto él como su acompañante se dedican al lavado de vehículos y llevaban varias horas paseando en el automóvil que no era de su propiedad. El exceso de velocidad combinado con el consumo de alcohol habrían sido las causas del fuerte percance, ocurrido alrededor de las 02:30 horas del sábado.

Elementos de emergencia acudieron al lugar, sin embargo, no fue necesario trasladar a los involucrados a un hospital, pues resultaron solo con golpes menores.

Minutos después arribaron agentes de la Policía Vial Municipal, quienes al constatar el evidente estado de ebriedad de ambos sujetos procedieron a su detención y traslado al Complejo de Seguridad Pública.

Los implicados deberán ahora responder por los daños ocasionados al vehículo prestado, el cual quedó prácticamente inservible tras la volcadura.

La Policía Vial Municipal, exhortó a lo jóvenes de la ciudad a extremar precauciones al momento de conducir y sobre todo no hacerlo cuando se ha consumido alcohol para así evitar hechos lamentables.