Borrachazo daña poste de telefonía

Personas desconocidas chocaron la madrugada de ayer contra un poste de telefonía local, el cual quedó severamente dañado en la calle Zaragoza, entre Primera y Segunda, en plena zona centro de la ciudad.

¿Cómo ocurrió el accidente en calle Zaragoza?

De acuerdo con vecinos del sector, durante las primeras horas de la madrugada se escuchó un fuerte impacto, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.

Acciones de la Policía Vial Municipal tras el choque

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Vial Municipal encontraron un poste de madera quebrado y sostenido únicamente por los cables de la línea telefónica, lo que representaba un riesgo para peatones y automovilistas.