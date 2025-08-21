Llaman autoridades a reducir la velocidad

Tras el lamentable accidente registrado la noche del pasado lunes en la avenida Lázaro Cárdenas, en el que una mujer perdió la vida, las autoridades locales hicieron un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, para conducir con mayor precaución.

El coordinador de la Policía Ministerial Investigadora, Julián Turrubiates, señaló que un descuido al volante puede desencadenar una tragedia en cualquier momento, por lo que es indispensable crear conciencia sobre los riesgos de manejar a exceso de velocidad.

Asimismo, exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad, a mantener la atención plena en la conducción y, de manera especial, a no combinar el alcohol con el volante, ya que esta práctica representa uno de los principales factores de riesgo en accidentes de tránsito.

Las autoridades reiteraron que la seguridad vial es responsabilidad de todos y que la prevención puede evitar pérdidas humanas irreparables.