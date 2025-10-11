Mueren motociclistas

Un trágico accidente se registró ayer por la mañana en la carretera Matamoros–Río Bravo, a la altura del ejido Altamirano que pertenece a esta ciudad, el cual dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió poco después de las 07:00 horas, cuando una motocicleta tripulada por dos hombres se impactó de frente contra una camioneta de la marca Chevrolet tipo Tahoe modelo 2004, conducida por una mujer.

Testigos del lugar señalaron que el choque fue frontal, aunque hasta el momento no se cuenta con una versión clara de las causas que originaron el accidente.