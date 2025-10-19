Destrozan vehículo a una familia

Un padre de familia que acudió ayer por la mañana a una tienda Oxxo ubicada sobre la calle Juarez y Sexta de la zona centro, resultó afectado al ser impactado por una camioneta de la marca Dodge tipo Ram de reciente modelo, la cual se dio a la fuga.

Como Miguel Cruz, se identificó el padre de familia quien dijo que utilizaba su pequeño vehículo de la marca Toyota para llevar a su hijo a realizar estudios ontológicos en Matamoros, pero ahora no tendrá en qué trasladarlo.

Y es que la camioneta pasó a toda prisa a las 06:30 horas de ayer por la calle Sexta y sin hacer alto chocó contra el vehículo que estaba estacionado afuera de la tienda.

Se presumía que la misma camioneta era la que minutos antes pudo haber chocado contra un puesto de tacos, al menos a siete cuadras al norte de donde ocurrió este accidente.