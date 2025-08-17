Temperaturas de 43 grados regirán durante la semana

Pese a la ligera nubosidad que se sintió ayer en esta región, las altas temperaturas podrían mantenerse durante la mayor parte de la semana entrante.

Ayer, Aurelio Silva Salazar, encargado de monitoreo del clima en esta localidad, dijo que la sensación térmica era de hasta 43 grados centigrados y que así se iba a mantener desde mañana lunes hasta el viernes.

El funcionario, dijo que se monitorea la formación del huracán Erin en el caribe, el cual podría traer una trayectoria para esta región el próximo fin de semana.

Por lo pronto, recomendó a los habitantes extremar precauciones con las altas temperaturas que se han estado sintiendo.

Dijo que desde mañana y hasta el viernes, se espera que el termometro marque una máxima de hasta 37 y 38 grados centigrados, pero la sensación térmica será mayor, lo que pudiera presentar algunos problemas entre las personas más vulnerables.