Piden comercios más vigilancia en diciembre

En pleno arranque de la temporada decembrina, artesanos del primer cuadro de Tampico señalaron que temen que la llegada de aguinaldos y el aumento de compradores se conviertan en el “paraíso” de los carteristas si no se refuerza la vigilancia a pie en el centro.

Carlos Hernández Pavón, presidente de la Unión de Artesanos de Tampico, señaló que aunque el municipio ha mostrado disposición y funcionarios como Mónica y Amelia Trejo han estado al pendiente, la realidad en las calles es otra: la Policía patrulla cómodamente en camionetas con aire acondicionado y vidrios polarizados, mientras que los recorridos a pie -los que realmente inhiben delitos- prácticamente han desaparecido.

“Necesitamos elementos caminando, visibles, cerca de la gente. Eso evitaba muchos robos. Es frustrante que asalten a las personas, y más cuando van por su aguinaldo”, advirtió.

Necesitamos elementos caminando, visibles, cerca de la gente. Eso evitaba muchos robos. -Carlos Hernández Pavón, presidente de la Unión de Artesanos de Tampico

Recordó que antes la vigilancia pedestre de la Policía Municipal era clave para ahuyentar a carteristas y ladrones oportunistas, algo que hoy extrañan tanto comerciantes como compradores.

Hernández Pavón, urgió a que, en zonas como los mercados, haya presencia constante de Guardia Estatal y Policía Municipal caminando entre los puestos, no solo circulando en unidades.

Aseguró que su petición no busca confrontar, sino evitar que diciembre vuelva a convertirse en una temporada marcada por asaltos, como ya ocurrió en años anteriores.

“Lo único que queremos es que la gente se sienta realmente segura”, remató.