Fuera de servicio casi tres mil unidades por deudas

El transporte público en la zona sur de Tamaulipas enfrenta una reducción significativa en su parque vehicular, luego de que cerca del 30 por ciento de las unidades registradas se encuentran actualmente imposibilitadas para operar debido a deudas fiscales acumuladas, algunas de ellas superiores a los 70 mil pesos.

De acuerdo con información proporcionada por la Delegación de Transporte Público en la región, de un padrón aproximado de nueve mil vehículos concesionados, alrededor de dos mil 700 permanecen fuera de circulación, lo que ha provocado una disminución en la frecuencia del servicio, saturación de rutas y mayores tiempos de espera para los usuarios.

El delegado regional, Francisco Gojón Medina, señaló que esta problemática no se limita al sur del estado, sino que se replica en otras zonas de Tamaulipas, afectando de manera general al sistema de movilidad urbana.

Ante este panorama, autoridades estatales analizan alternativas junto con la Secretaría de Finanzas para facilitar la regularización de los concesionarios y promover el regreso de las unidades a las calles, con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio y reducir las afectaciones a la población.

Indicó que las concesiones son facultad exclusiva del Ejecutivo estatal y que, en caso de que un titular decida dejar de operar, existe la posibilidad de ceder los derechos a otra persona. Sin embargo, puntualizó que cuando el concesionario fallece sin realizar el trámite correspondiente, la autorización se extingue, aunque aclaró que en la región la mayoría de las concesiones continúan vigentes.



