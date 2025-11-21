Naufraga yate en playa Miramar

Un paseo en el mar terminó en tragedia luego de que un yate se hundiera en las inmediaciones de la escollera de Playa Miramar, provocando la muerte de un hombre de 76 años y la desaparición del capitán de la embarcación. Otros 3 tripulantes consiguieron sobrevivir al accidente, al salir a tierra firme a entre Velamar y Dunas Doradas del municipio de Altamira.

Ahí, fueron auxiliados y puestos a resguardo mediante servicios de emergencias. De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió la tarde del miércoles, cuando el yate "Don Chicho", recientemente sometido a reparaciones, zarpó con cinco personas a bordo.