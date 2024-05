Llegan foráneos a vender tinacos en Tampico

Tampico, Tam.- Compra de pánico de tinacos se ha registrado está semana, en donde vendedores foráneos llegan a la zona para ofertar este tipo de contenedores de agua.



Y es que a través de las redes sociales, habitantes de la zona sur de Tamaulipas, empezaron a solicitar los tinacos a empresas foráneos, toda vez que en la zona ya no hay tinacos a la venta.

Desde el estado Tlaxcala llegó una empresa que se dedica a la venta de tinacos, trayendo los primeros 3 camiones con 50 tinacos cada uno.

Al terminarse, enviaron más, lo que hace que a la fecha ya se hayan comercializado unos 400 tinacos.

Las capacidades son generalmente de mil cien litros y su precio oscila entre los 2,500 pesos, dinero que se paga en efectivo.

En la zona Conurbada se ha anunciado tandeos de agua por sectorización, lo que hace que al menos 2 días a la semana se esté sin el vital líquido a causa del fuerte estiaje que se ha registrado.

Los comerciantes foráneos se han instalado en la Avenida San Pedro en donde la gente se arremplina para adquirir uno de estos contenedores, incluso hay quienes adquieren dos o tres.





AMAGAN PESCADORES CON ABRIR COMPUERTAS

Pescadores del ejido Mata la Moteada amagaron con abrir por completo la costalera del dique del Camalote en donde existe el riesgo de contaminación del agua dulce del sistema lagunario. Desde el martes en la tarde se postraron en el dique y empezaron a retirar costales que sirven de contención.

Señalan que esta acción es el resultado de la inacción de la Conagua en dar una solución, además, exigen apoyos para poder sobrevivir ya que por el momento la pesca es deficiente a la falta de agua.

Por lo pronto, los pescadores retiraron costaleras de uno de los diques permitiendo el ingreso de agua salada al sistema lagunario.

Precisan que pese a los llamados de auxilio nadie les ha dado la cara, por lo que esperarán hasta este viernes que la Conagua les brinde los apoyos necesarios.

"Necesitamos apoyos, en efectivo, no podemos estar así. No hay pesca y si alguien se enferma no podemos trasladarnos porque no hay agua para navegar en nuestras lanchas".

Manifestó que son al menos unas 90 familias que parecen de esta situación, más aún porque están incomunicados.

Expuso que los ejidos afectados son El Camalote, Cruz Grande y Mata la Moteada.

Con la apertura del dique, unas 800 mil personas en el sur de la entidad se verían afectadas con la contaminación de la poca agua que hay.

"Hasta nosotros resultaríamos afectados, pero qué hacemos, necesitamos que nos ayuden y esta es la forma de obligarlos".