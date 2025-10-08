Fuerte choque en límites de Tampico

Un accidente vehicular registrado sobre la avenida Armada de México dejó daños materiales valuados en cerca de 200 mil pesos, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió cuando un taxi, que se desplazaba de norte a sur por el carril central, realizó un movimiento imprudente e invadió el carril de alta velocidad, provocando que un automóvil Nissan March fuera impactado en su costado derecho.

El fuerte choque generó la movilización inmediata de elementos de Tránsito de Altamira, encabezados por el perito Pablo Fernández, quien determinó que el conductor del taxi fue el responsable del incidente.

El operador del transporte público se comprometió a reparar los daños ocasionados mediante un acuerdo voluntario ante la autoridad vial.