Ex trabajadores de Vips exigen su liquidación

Un grupo de exempleados del restaurante Vips, que cerró sus puertas definitivamente el pasado jueves, se manifestó la mañana de este lunes afuera del establecimiento ubicado en la Prolongación de la Avenida Hidalgo, a un costado de Sam´s Club.

Acompañados por el abogado Iván Arteaga, quien representa a 14 de los 20 afectados, los excolaboradores reclamaron el pago de sus liquidaciones y de los días laborados que, aseguran, la empresa aún no les ha cubierto.

El representante detalló que entre los manifestantes se encuentra personal con hasta 19 años de antigüedad en la sucursal, y que aunque representantes de la cadena se comprometieron a comunicarse con cada trabajador en los próximos días, hasta ahora no han recibido respuesta.

Con cartulinas en mano, los extrabajadores advirtieron que mantendrán sus protestas frente al restaurante hasta que reciban lo que consideran un derecho legal.

Erika Estrada Rivera, quien se desempeñó como mesera durante cuatro años, expresó que junto con sus compañeros hoy se encuentran en un "limbo laboral".

"Lo único que pedimos es lo que por ley nos corresponde. Ni la gerencia ni el grupo franquiciatario han dado la cara. Incluso hay compañeros con hasta 19 años de servicio a quienes tampoco se les respetan sus derechos", señaló.

Los afectados detallaron que ya iniciaron trámites ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, respaldados por un abogado laboral, a fin de exigir a Grupo Opera, responsable de la franquicia en Tampico, el cumplimiento de las obligaciones patronales.