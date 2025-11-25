Megamultas ecológicas

La Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Tampico advirtió sobre el incremento en la tala de árboles de gran tamaño realizada sin los permisos correspondientes, lo que ha derivado en fuertes sanciones económicas y en la obligación de reponer la vegetación afectada.

¿Qué medidas se están tomando?

Yahaira Cruz Aguilar, directora de la dependencia, informó que aunque no se han recibido denuncias ciudadanas formales, el personal municipal ha detectado diversas intervenciones irregulares durante recorridos de inspección en distintos sectores de la ciudad.

Detalló que varios de los árboles derribados eran ejemplares robustos y en óptimas condiciones, y que tanto particulares como empresas asumieron erróneamente que contaban con autorización municipal para intervenirlos. Uno de los casos más recientes, explicó, corresponde a una compañía que taló un árbol sin contar con permiso alguno. La falta le generó una multa superior a los 80 mil pesos y la obligación de donar 200 árboles como medida de compensación ambiental.

¿Cuántos árboles han sido talados ilegalmente?

Cruz Aguilar indicó que en lo que va del año, la dependencia ha identificado alrededor de 34 árboles talados de manera irregular, todos detectados mediante inspecciones de campo, ya que prácticamente no se han registrado reportes ciudadanos. Añadió que, al identificar un derribo, el área revisa en su sistema si existe un trámite autorizado; de no ser así, se aplica la sanción correspondiente y se orienta a los responsables sobre las disposiciones ambientales vigentes.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

La funcionaria reiteró que Ecología mantendrá los operativos de supervisión para garantizar que la poda y tala de árboles en Tampico se realice conforme a la normatividad y se preserve el equilibrio ambiental de la ciudad.