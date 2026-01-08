Se casan más en la zona sur

Durante el año 2025, Tampico registró un incremento en las uniones matrimoniales, al contabilizarse más de 905 parejas que contrajeron matrimonio ante la Oficialía Segunda del Registro Civil, cifra que se mantiene prácticamente a la par e incluso con ligero aumento respecto al año anterior, informó el licenciado Carlos Joan Castillo Sánchez, oficial segundo de la dependencia.

¿Qué cifras se reportan sobre matrimonios en Tampico?

El funcionario destacó que el mes de diciembre fue el periodo con mayor número de enlaces, al tratarse de una temporada tradicionalmente alta para la celebración de bodas, superando al resto de los meses del año en registros matrimoniales.

Precisó que, durante 2025, el número de matrimonios superó ampliamente al de divorcios, ya que en la misma oficialía se contabilizaron 425 separaciones legales, lo que representa casi la mitad de las uniones formalizadas, situación que refleja una tendencia positiva y un fortalecimiento del vínculo familiar en la ciudad.

Detalles sobre las edades de las parejas que se casan

En cuanto a las edades, Castillo Sánchez señaló que el rango más frecuente entre quienes decidieron contraer matrimonio fue de 35 a 40 años, aunque también se registraron enlaces de parejas jóvenes, aunque en menor proporción.

Agregó que, durante el último mes del año, se realizaron en promedio entre tres y cuatro matrimonios diarios, aunque en fechas cercanas a celebraciones especiales se llegaron a registrar hasta ocho bodas en un solo día.

Impacto de las bodas en la comunidad tampiqueña

Por último, destacó que estas cifras reflejan una mayor confianza de las parejas en la formalización legal de su relación, consolidando a Tampico como una ciudad con crecimiento sostenido en las uniones matrimoniales.