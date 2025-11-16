Marcha Z sin jóvenes

"La verdad es que somos pocos jóvenes... Pocos, pero locos", fue una de las frases de quienes acudieron a la Marcha Generación "Z" que se realizó este sábado en la zona céntrica de Tampico, concluyendo en la Plaza de Armas.

Fueron 300 personas las que acudieron a esta movilización, siendo en su mayoría, personas adultas.

"Ian", uno de los jóvenes que tomó el megáfono para expresarse, señaló que México está en crisis, "nosotros como jóvenes debemos ser independientes y activos".

Señalaron que como jóvenes, en el futuro serán los responsables de cambiar a México por un mejor país.

Asimismo, aseguraron que como jóvenes no van a ser callados, además de señalar que Carlos Manzo no murió, "el gobierno lo mató".

Señalaron que no se deberá de permitir que se robe la democracia, toda vez que se trata de un país libre y soberano.

"Se luchó para ser un país libre y soberano, no para estar en una dictadura, ni un país con una dictadura".

Asimismo recriminaron que cómo el Gobierno Federal expuso a varios jóvenes que organizaban la marca con nombres y apellidos; "y cómo no pueden exponer a los delincuentes que los ponen como "Ns" y a los jóvenes los puso con nombres y apellidos y casi hasta las direcciones en donde viven".

Cabe hacer mención, que la mayoría de los presentes, eran personas adultas que en reiteradas ocasiones se les ha visto en marchas y protestas en la ciudad.