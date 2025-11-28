Tampico será estricto con permisos para los ambulantes

El Ayuntamiento de Tampico aplicará un control estricto en la entrega de permisos para el comercio ambulante durante esta temporada decembrina, luego de que un grupo de vendedores solicitara alrededor de 40 autorizaciones para instalarse en los principales sectores del Centro Histórico.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, informó que la administración decidió limitar el número de permisos con el fin de mantener el orden, proteger la movilidad peatonal y vehicular, y preservar la imagen urbana del primer y segundo cuadro de la ciudad. Recordó que el año pasado se autorizó un volumen considerable de vendedores, lo que provocó saturación y dificultó el acceso a residentes y turistas.

¿Cuáles son las nuevas disposiciones para los vendedores?

En esta ocasión -dijo- se estableció un cupo reducido y ya se sostuvo diálogo con los comerciantes que sí operarán bajo las reglas establecidas. Entre las nuevas disposiciones, los ambulantes deberán instalarse exclusivamente en módulos tipo "casitas", estructuras diseñadas para ofrecer una imagen uniforme y garantizar mayor seguridad; además, toda mercancía deberá permanecer dentro de estos espacios.

"Estamos creando identidad e imagen urbana. Así como ocurrió con los carritos de globos, ahora tendremos casitas para seguir brindando orden, seguridad y escenarios más atractivos. Incluso algunos vendedores ya tomaron cursos para fungir como guías turísticos", señaló la presidenta municipal.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán en diciembre?

Villarreal Anaya, anunció que la Navidad dará inicio formal en Tampico el próximo 1 de diciembre, por lo que actualmente se afinan detalles del operativo especial en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Hizo un llamado a la ciudadanía a evitar estacionarse en zonas prohibidas, sobre todo alrededor de plazas públicas, para garantizar la fluidez vehicular durante el periodo de compras.

Asimismo, informó que este viernes se pagó la primera parte del aguinaldo a los trabajadores municipales y que la segunda será depositada antes del 6 de diciembre, conforme marca la ley.

En materia de seguridad, la alcaldesa adelantó que los operativos decembrinos se reforzarán con la participación de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Tránsito Municipal, ante el incremento de visitantes y actividad comercial.

"Pedimos a todos que celebren con prudencia, respeto y priorizando la seguridad", finalizó.