Encuentran a niño deambulando solo

La noche de este jueves, vecinos de la colonia López Portillo se alarmaron al descubrir a un niño de aproximadamente tres años de edad caminando solo por las calles, con visibles huellas de violencia y sangre en la boca.

El menor vestía una playera de manga larga color verde, pijama de cuadros rojos con negro y calcetines azules, sin portar calzado.

Testigos relataron que el pequeño se mostraba desconcertado y con expresión de preocupación, lo que llevó a los habitantes a intervenir de inmediato.

Para resguardarlo, el niño fue trasladado a un establecimiento Oxxo mientras los vecinos daban aviso a través del número de emergencias 911.

Minutos después, autoridades arribaron al lugar y asumieron el cuidado del menor para después dar aviso al DIF Tampico, a fin de que se hiciera cargo del menor e iniciar con las averiguaciones del porqué el niño deambulaba solo y con golpes contusos en su cuerpo.