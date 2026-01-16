Buscan como intervenir con indigentes violentos

Ante los recientes hechos de agresión protagonizados por una mujer en situación de calle, autoridades municipales y estatales iniciaron trabajos para diseñar un procedimiento jurídico que permita intervenir de forma inmediata y dentro de la legalidad cuando se presenten este tipo de conductas que ponen en riesgo a la población.

Acciones de la autoridad para abordar agresiones

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, dio a conocer que el tema fue analizado durante la más reciente sesión de la Mesa de Seguridad y Paz realizada en Ciudad Victoria, donde se acordó gestionar, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, mecanismos que hagan posible el resguardo de estas personas en instituciones especializadas en salud mental.

Indicó que actualmente existen limitaciones normativas que impiden a las autoridades actuar con eficacia, aun cuando se trata de personas que de manera reiterada han agredido a peatones y transeúntes en distintos puntos de la ciudad. "La intención es contar con una ruta legal clara que permita actuar sin violentar derechos humanos, pero también sin dejar desprotegida a la ciudadanía", subrayó la presidenta municipal.

Propuestas legislativas para mejorar la seguridad pública

Añadió que el gobierno local ya ha presentado propuestas legislativas relacionadas con problemáticas sociales detectadas en el municipio y adelantó que nuevas iniciativas serán canalizadas al Congreso del Estado a través de las diputadas locales Lucero Deosdady Martínez López y Úrsula Salazar, con el objetivo de cerrar los vacíos legales existentes.

Villarreal Anaya reiteró que su administración mantendrá coordinación con instancias estatales y judiciales para atender estos casos con responsabilidad, priorizando la seguridad pública, el respeto a la ley y la atención integral de las personas en condición de vulnerabilidad.