Alistan operativo de protección a iguanas

La Dirección de Ecología de Tampico se declaró preparada para activar el operativo de resguardo de iguanas que habitan en la laguna del Carpintero, ante la inminente llegada de bajas temperaturas.

La medida se implementará tal como ocurrió el año pasado, en donde se logró el rescate de estos reptiles.

Acciones de la autoridad para proteger iguanas

La directora de Ecología, Yahaira Cruz, explicó que estos animales son altamente vulnerables cuando el termómetro cae por debajo de los 5 grados Celsius, pues pueden quedar inmóviles y, en casos extremos, morir por congelamiento. Por ello, personal municipal procede a capturarlas y trasladarlas temporalmente a un espacio seguro.

Detalló que este operativo suele realizarse en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aunque este año aún se está a la espera de definir el esquema de coordinación debido a cambios recientes en la dependencia federal.

Detalles del operativo de resguardo de iguanas

Cruz Aguilar, indicó que el municipio ya habilitó un área especial dentro de la clínica veterinaria municipal, equipada con calefactores, donde las iguanas podrán mantenerse en condiciones adecuadas durante los días más críticos. Recordó que en la temporada anterior se atendieron entre 30 y 50 ejemplares, los cuales fueron devueltos a su hábitat una vez que las temperaturas superaron los 15 o 18 grados.

"Para ellas, un clima de 1° o 2° puede ser fatal", enfatizó la funcionaria y añadió que el monitoreo se reforzará durante cada frente frío y reiteró que la colaboración con PROFEPA se mantendrá en cuanto exista disponibilidad por parte de la institución para integrarse al operativo.