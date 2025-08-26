Lo agarran en el atraco

Un sujeto fue puesto tras las rejas, luego de que fuera sorprendido por Veladores del Sur de Tamaulipas tratando de abrir un vehículo estacionado en la calle.

Lo anterior ocurrió la madrugada de este lunes en la esquina que forman las calles Arenal e Iturbide de la colonia Guadalupe Victoria.

El sujeto de unos 25 años de edad ya se había apoderado de una extensión eléctrica, y pretendía sustraer más artículos de la camioneta.

Sin embargo, dentro de los rondines de vigilancia de los Veladores, lograron identificar la acción, marcándole el alto.

El sujeto intentó huir, pero fue copado a media cuadra de dónde había sido detectado.

Según lo vertido por los Veladores, se dió aviso al Centro de Control Comando y Cómputo, quienes solicitaron una patrulla de la Guardia Estatal.