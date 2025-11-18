Modernizarán las escuelas en el sur

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa proyecta cerrar el 2025 con una inversión total de 450 millones de pesos para fortalecer la infraestructura escolar en los 43 municipios de Tamaulipas, informó su director general, Sergio Castillo Sagastegui.

Una parte importante de esta bolsa -superior a los 100 millones de pesos- será destinada a la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Los recursos se aplicarán en construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles de todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior, con el fin de atender escuelas con décadas de operación y con evidentes carencias.

Castillo Sagastegui, dio a conocer que uno de los proyectos prioritarios se desarrollará en Altamira, donde a principios de diciembre arrancará la construcción del nuevo campus del CETMAR 54, institución que actualmente opera en instalaciones prestadas.

El plantel se edificará en un terreno de tres hectáreas donado por el gobierno municipal, ubicado junto a la planta de agua potable de Altamira.

En la primera etapa, que contempla una inversión inicial de 20 millones de pesos, se construirán aulas, un edificio administrativo y un laboratorio.

La obra se prevé concluir en junio de 2026, de modo que el alumnado pueda estrenar el ciclo escolar 2026–2027 en un complejo educativo totalmente equipado y diseñado para su crecimiento académico.